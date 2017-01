Hoy - 03:30 pm

El cardenal Baltazar Porras, los obispos Alfredo Torres (Apure), Trino Fernández (Auxiliar de Caracas), clero, laicos y seminaristas realizaron una visita a la comunidad de los monjes Trapenses para expresar su solidaridad y rechazar los hechos vandálicos registrados en el monasterio el pasado jueves cuando fueron atracadas 30 personas.

La visita realizada la mañana del sábado 31 de diciembre sirvió para expresar la solidaridad del pueblo católico merideño que representado por el cardenal Porras, sacerdotes y la mayoría de las parroquias fueron transmitidas a la comunidad trapense.

En el encuentro de solidaridad y apoyo, el cardenal Porras se reunió en la capilla del monasterio para compartir la oración con los hermanos trapenses, clero, laicos, seminaristas que le acompañaron y de esa manera pedir en oración para que cese la violencia en el país.

El hermano Plácido Álvarez y Juan Diego Warren en representación de quienes viven en el monasterio de Los Trapenses en la vía a Canagua agradecieron el gesto de humildad y solidaridad de los miembros de la Arquidiócesis de Mérida, quienes a su vez transmitieron su respeto y cariño por el grupo de monjes entregados a la oración y el trabajo.

El cardenal Porras escuchó la descripción sobre los hechos que vivieron los integrantes de la comunidad y el personal que allí trabaja, testimonios que causaron impacto por la manera de que quienes penetraron al monasterio no respetaron la vida de los que allí se encontraban. Afirmaron que “a pesar de que no nos quitaron la vida no la respetaron”.

Para la autoridad de la iglesia, la violencia y el terror social aunado al desamparo que viven los venezolanos se ve a cada momento en todos los rincones de Venezuela cuando la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y un hampa desbordada mantiene arrinconado a los ciudadanos sin ayuda de nadie.

De la misma manera, el obispo de Apure Alfredo Torres afirmó que los ataques contra la iglesia cada día se incrementan y ahora se extiende a comunidades de trabajo como los Monjes Trapenses, por citar un ejemplo, que están dedicados al trabajo social.

El obispo auxiliar de Caracas, Trino Fernández, rechazó estas acciones violentas y pidió que se dé con los responsables de estos y otros hechos violentos que se han registrado y pidió además a todos los venezolanos seguir orando por la paz de Venezuela.