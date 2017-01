Hoy - 03:00 pm

La crisis que atraviesa el país sigue dando golpes certeros al sector comercial en la zona norte del estado Anzoátegui.

Hace unos tres o cuatro años, era notoria la cantidad de personas que visitaban las tiendas de Barcelona y Puerto La Cruz en temporada navideña para adquirir más de una prenda de vestir con el fin de estrenarla el 24 o 31 de diciembre.

Sin embargo, esta realidad ha venido cambiando debido a la acelerada inflación que ha afectado el bolsillo de los consumidores.

A principios de diciembre se observaban tiendas vacías, pero desde el 21 de diciembre hasta hoy se ha incrementado la afluencia de personas en los locales. No obstante, no todo el que entra a un negocio compra ropa o un par de zapato, ya que no cuenta con el dinero suficiente.