Hoy - 09:50 pm

Migdely Rondón fue la protagonista de un hecho histórico para la comunidad Lgbti, ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo a su favor, al establecer que su hijo, Salvador Gabriel Soto Rondón, tiene el derecho al reconocimiento de la doble maternidad y todos los derechos que de ello se derivan, según reseñó el diario Panorama.

La orden fue emitida debido a que la familia de su esposa no quería reconocerla como la madre legítima del niño, al indicar que ella solo era “un simple vientre de alquiler”. En la histórica decisión, con fecha del 14 de diciembre, se admite que las familias homoparentales están amparadas por la legislación nacional, al igual que los miembros de las familias tradicionales (heterosexuales).

Pero no fue nada fácil para Rondón llegar hasta este punto, ya que su pareja, Ginyveth Soto Quintana, fue asesinada en Caracas el 13 de diciembre de 2014 después de que un delincuente le disparara para robarle el carro, por lo que procedió a buscar refugio en Argentina, país al que llegó de forma clandestina junto con Salvador Gabriel. El principal problema surgió a raíz de que el matrimonio de Rondón no había sido reconocido legalmente.

Sin embargo, los obstáculos no terminaron allí, pues Rondón aseguró que la familia de Soto Quintana intentó quitarle al menor. La madre relata que la experiencia fue todo un “infierno” para ella, motivo por el que decidió no publicar fotos del niño en las redes sociales. “Es muy difícil vivir así, creyendo que te van a quitar a tu hijo todo el tiempo”, acotó.

De todo lo malo hubo algo bueno

Rondón, quien es psicólogo de profesión, destaca que a pesar de todo hay algo positivo en lo que ocurrió, pues en su opinión la ley ayuda a educar a las personas, y relató que hubo varios ciudadanos que antes no apoyaban su causa pero que, tras el fallo positivo del TSJ, reconocieron que ella tenía derecho a quedarse con su hijo. “Ahora muchas personas que no estaban ganadas a mi causa han cambiado de parecer. Me han escrito, me dicen que tenía razón, que fue un procedimiento injusto”, señaló.

Tanto Ginyveth Soto como Migdely Rondón son activistas de la organización Venezuela Igualitaria, grupo que busca apoyar a la comunidad Lgbti y que siguió de cerca el caso de la doble maternidad. Para conseguir la aprobación, mantuvieron reuniones con el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, el registro principal de Caracas y el Ministerio Público, así como los tribunales competentes de la materia.

Denunció que durante las conversaciones que tuvieron con las autoridades, siempre había un tono homofóbico y que los funcionarios se excusaban diciéndole a Rondón que “el Estado y Venezuela no estaban preparados para estas decisiones”. La psicólogo agregó que cuando “Giny” (su pareja) muere, la petición que estaban presentando ganó aún mayor importancia y necesidad. “¿Sabrá Dios cuántos casos como el nuestro han quedado en el anonimato en Venezuela?”, expresó.

Indicó que “con esta decisión se reivindican los derechos de mi hijo, desde los bienes que dejó su madre hasta la manutención que le debe otorgar el Seguro Social hasta que cumpla los 18 años”. Añadió que todavía debe esperar porque, según le indicaron, en su caso procede es una enmienda al acta de nacimiento, ya que el niño estaba registrado en Venezuela solo con el apellido Rondón, y nunca se habían visto en la obligación de realizar un procedimiento de este tipo, por lo que la instancia espera las instrucciones de Caracas, según informó Panorama.

El medio aclaró que, para los activistas, la sentencia del máximo tribunal del país significa un gran avance en materia de sexo diversidad, al reconocer al cabeza de familia y brindar protección a sus hijos. Explican que para alcanzar este reconocimiento basta con solo demostrar el vínculo procreacional y, en el país ya se dictó jurisprudencia en este sentido en el 2009, afirma Giovanni Piermattei, representante de Venezuela Igualitaria.

“El artículo 75 de la Constitución nos reconoce como jefes de familia a los miembros de las parejas homoparentales. Al hacer este reconocimiento, además de decir que tanto los padres como los hijos tienen los mismos derechos y garantías que las familias tradicionales, pueden ir con sus copias de las sentencias a registrar a sus hijos”, explicó Piermattei.

Hasta los momentos este reconocimiento ampara solo a las familias con vínculos genéticos, ya sea a través de procesos de ovodonación, procedimientos in vitro, donación de esperma por parte de uno de los padres, donde se demuestre la voluntad procreacional. “Es un paso enorme que se nos haya reconocido como familia. Las personas ven es al gay, a la lesbiana y no nos ven como integrantes de la sociedad. Tenemos hijos, familias, es sumamente importante”, aseguró Migdely Rondón.