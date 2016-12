Hoy - 01:30 pm

En Kissimmee, Houston, Utah y Panamá un pedacito de Monagas está en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las hallacas no faltaron, las gaitas sonaron y los regalos del Niño Jesús junto a la cena familiar se hicieron sentir.

Las historias de Guillermina Márquez, Andrea Llinás, Ana Sucre y Maribel Andara tienen un hilo conductor: La nostalgia por dejar Maturín este año y celebrar por primera vez lejos de su núcleo familiar las fiestas decembrinas.

Las tres primeras son monaguenses y Maribel aunque nació en Maracaibo, ejerció su profesión de periodista por más de 10 años en la Sultana del Guarapiche, pero la crisis económica y la oportunidad de un mejor futuro las llevó a Estados Unidos y Panamá desde mediados de este año, respectivamente.

Es difícil estar entre otra cultura

Guillermina fue la primera en partir a Kissimmee, en Orlando (EE.UU.), donde vive con su único hijo también monaguense pero convertido ya en ciudadano estadounidense. Su vida profesional la ejerció entre libros y periódicos; primero en la Biblioteca Julián Padrón y después por más de 20 años como correctora en diarios monaguenses.

Para ella celebrar fuera de Maturín no es igual; aunque se reunió en su nuevo hogar con los más allegados a su hijo Daniel, no es el mismo tono festivo y la alegría de la Navidad en Venezuela, que la de estar en una ciudad distinta con una cultura diferente.

“Es un poco nostálgica, estar fuera de casa te llena de nostalgia, porque a pesar de que hicimos hallacas, pan de jamón y compramos cochino, siempre pega saber que todos los años nos reunimos en familia. Este año compartimos con una familia que se vino y también pasa su primera Navidad fuera de Venezuela”, cuenta Guillermina.

Aunque están los platos típicos de la cena navideña criolla, en esa reunión la constante es su preocupación por el panorama político y económico que vive el país, además de la nueva realidad porque al llegar a otro territorio, “hay que comenzar de cero, con un trabajo que no es el habitual y con un idioma que en mi caso por ser una persona mayor cuesta más, a pesar de que he hecho un curso”, dice.

También destaca la solidaridad entre los venezolanos, porque tratan de reunirse y no se quedan en casa; buscan compartir con sus coterráneos estas fechas, porque a pesar de que en Venezuela son atípicas este 2016 por la escasez de alimentos, el drama del dinero en efectivo por la medida de eliminar el billete de 100 bolívares y las condiciones económicas, estar fuera los une por estas razones.

La adaptación cuesta

Andrea Llinás es periodista y a mitad de año partió a Houston (Texas, EEUU). Su carrera la comenzó en el grupo comunicacional La Verdad de Monagas, donde trabajó para la edición impresa, el noticiero Monagas Visión y tenía un espacio radial en Sonora 99.3 FM.

Con sus parientes también prepararon las hallacas; se reunieron el 20 de diciembre y como una de las integrantes iba a pasar la Navidad con su esposo en otra ciudad, adelantaron la cena para el 21de diciembre, y al ritmo de las gaitas compartió, se abrazaron entre todos e intercambiaron regalos.

A Andrea le cuesta adaptarse, en especial porque el entorno en nuestro país hace que las cosas sean más difíciles, sobre todo al pensar las necesidades que amigos, allegados y familiares pueden pasar en el país, mientras ella dejó de atravesar esta situación.

“En estos días he dejado de ver noticias y seguir lo que pasa en Venezuela, porque me ha pegado mucho todo lo que vivimos en el país. Es difícil para mí como periodista dejar de hacerlo, pero también si me mantengo todo el día creo que me volverá loca”, señala.

Como Guillermina, Andrea coincide que las navidades son diferentes. Sin el sobresalto de cortes de luz, fallas de agua o cualquier premura, la tranquilidad también es inquietante.

“Nosotros agradecemos entre nostalgia y tristeza, son unas fiestas atípicas para mí, porque la última vez que pasé una Navidad en el exterior fue en el 2007, pero la realidad era otra. Es muy raro, porque quizá muchos piensen que estamos aquí y allá se quedaron otros pasando trabajo, pero en Venezuela quedó nuestra familia, amigos y a veces nos sentimos culpables por cómo se vive aquí”, rememora.

Las mismas tradiciones

Maribel Andara también es periodista y ejerció su carrera en dos diarios de Maturín. A finales del segundo semestre del año pisó nuevo destino al aterrizar en Utah (Estados Unidos), donde junto a nuevos amigos y primos pasa la Navidad y el Año Nuevo.

“Aunque estamos lejos celebramos igual, tratamos de reunirnos con venezolanos y hacemos las mismas comidas: Las hallacas, el pan de jamón, el pernil y todo para mantener la misma tradición. También hacemos el ponche crema que no te queda igual porque no hay ron, pero tratamos de estar entre venezolanos”.

Buscan a los venezolanos

Ana Sucre está más cerca; partió a Panamá en septiembre de este 2016 y a diferencia de Guillermina, Andrea y Maribel, le ha tocado lidiar con un sentimiento antivenezolano que se respira en sectores de la sociedad panameña.

A pesar de esto, su cena de Navidad fue multicultural. Compartieron cinco venezolanos, un inglés, un alemán y una panameña. “El venezolano aunque esté fuera siempre trata de seguir su tradición. Aunque es difícil encontrar pan de jamón, este no faltó en la mesa. Siempre tratamos de buscar a otros venezolanos, porque por el hecho de estar lejos necesitamos sentir que tienes a alguien de tu país cerca”, relata.