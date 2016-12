Hoy - 06:15 pm

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas, María Gabriela Hernández, indicó que en enero designarán a los dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Esto luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara en sus cargos a Socorro Hernández y Tania D Amelio por la falta de quorum para la elección.



“Desde hace tres meses se instaló una comisión de postulaciones, que ha realizado su trabajo como es debido. Pero esta responsabilidad es tan delicada, que atañe a la AN con mayoría calificada, no al TSJ”, enfatizó Hernández.



En relación a la desincorporación de los diputados del Amazonas, recordó que esa decisión está en manos del poder judicial. “Ellos tienen en sus manos los expedientes y son quienes deciden”, apuntó.



2016 sin progresos

Una de las críticas más fuertes que circula por las redes sociales contra la oposición venezolana, es que las promesas sostenidas durante la campaña de los parlamentarios no fueron cumplidas.



Fuertes críticas resaltan que durante 2016 no se logró el Referéndum Revocatorio, la mayoría de los 112 diputados, no se designó un nuevo TSJ ni los rectores del CNE, tampoco tuvo lugar la enmienda constitucional, la aprobación de nuevas leyes, la liberación de presos políticos, la activación de la carta democrática ni se verificó la partida de nacimiento del presidente Nicolás Maduro.



“Nuestro reto es recuperar la democracia. Yo comprendo a los venezolanos, en este año tan difícil. Pero no es cosa fácil ejecutar acciones en un país donde el TSJ es un títere del oficialismo. No por ello nos rendiremos, aún tenemos cartas bajo la manga”, respondió.



En este sentido, trajo a colación la propuesta de someter a votación ciudadana la responsabilidad jurídica que debe asumir el Ejecutivo Nacional tras declarar su responsabilidad por la crisis que atraviesa Venezuela.



“Una vez la Asamblea Nacional determine la responsabilidad política, viene el abandono del cargo. En 30 días deben llamarse a nuevas elecciones presidenciales”, recordó.