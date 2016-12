Hoy - 05:35 pm

Este diciembre los bachaqueros llenaron sus bolsillos: la escasez de productos alimentarios (que había menguado su impacto en meses anteriores por la importación de productos brasileros) obligó a muchos monaguenses a depender de las reventas con sobreprecio.



Recientemente, una ola de rumores sobre el incremento de costos de productos Polar comenzó a circular por las redes. Sin embargo, ciudadanos no parecen inmutarse. La mayoría asegura que no pueden preocuparse por mercancía que no se encuentran en el mercado.



“Es irrelevante el aumento, porque igual seguimos comprándole a los bachaqueros. ¿Dónde ves harina de pan o mantequilla? Realmente, no será mucha la diferencia”, precisó el ciudadano Rafael Torres.



De acuerdo estuvo Cecilia Chacón, quien además celebró la posibilidad de que esos productos sean aumentados. “Quizá de ese modo vuelvan a aparecer”, comentó.



Mientras tanto, los supermercados de la ciudad continúan exhibiendo anaqueles medio vacíos. “El desabastecimiento no hace más que empeorar. Lo poco que se consigue es exageradamente caro, no se puede comprar en efectivo y no tienen puntos. Estamos en jaque”, expresó Juan Figuera.