Hoy - 04:29 pm

Mientras los establecimientos comerciales ubicados en el centro de Maturín reportan una baja en las ganancias de casi 50% (según una encuesta realizada por La Verdad de Monagas), las “Ventas de Garaje” se mantienen abarrotadas.



“Ahorita no hay gente, los días con más movimiento son los viernes y sábados”, comentó Alí Hassini, dueño de una tienda de ropa infantil.



A lo largo de la avenida Bolívar, los precios son similares: pantalones de 25 mil a 45 mil bolívares, camisas de 28 mil a 45 mil bolívares y zapatos (el golpe más fuerte) en mínimo 8 mil bolívares las sandalias y 55 mil bolívares el calzado masculino.



Un conjunto femenino (camisa, pantalón y zapatos) fácilmente supera los 72 mil bolívares. Las más avispadas, optan por un vestido sencillo, lo que reduce el costo a Bs. 48 mil.



Los hombres, bien pueden invertir casi Bs. 99 mil. Y para los niños, rastreando ofertas, se gasta casi Bs. 30 mil.



“Tengo todo el día buscando, si no debes costear zapatos sin duda el gasto es muchísimo menor”, indicó Yannelis Sanabria, tras recorrer 10 tiendas con sus tres hijas, en busca de los estrenos.



Héctor Hernández no puede ahorrarse el calzado. Se le ve observando minuciosamente los zapatos para niños. Tiene tres hembras y casi dos semanas buscando.



Ventas de Garaje

“Todo a 500 bolos”, grita Anais Veliz, justo al frente de su tendedero en la Plaza Ruiz Pineda. El lugar luce repleto, familias se pasean entre los puestos de ropa mientras los niños se antojan de los juguetes en remate.



“Este mes hemos vendido de todo. La gente se viene para acá porque todo está muchísimo más barato”, comenta Carmen López.



En su improvisada tienda, hay camisas en 3 mil bolívares y pantalones en Bs. 1.800. “Lo más caro vale Bs. 5 mil, pero regateando lo dejamos en Bs. 3 mil 500”, comentó.