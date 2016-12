Hoy - 01:20 pm

Un nuevo informe afirma que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ordenado la ejecución de 340 personas desde que llegó al poder en 2011.

El Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional, un think thank de Corea del Sur, lanzó el informe The misgoverning of Kim Jong Uns five years in power este jueves, en el que se detalla cómo el líder de Corea del Norte utiliza las ejecuciones para aumentar su control en el poder.

De los ejecutados, 140 eran oficiales de alto rango en el gobierno, el ejército del país y el Partido de los Trabajadores, gobernante en Corea del Norte.

El analista en Defensa Bruce Bennett dijo a CNN que Kim había mostrado un nivel de "extrema" brutalidad y crueldad desde 2011.

"Por ejemplo, en los cinco años que ha servido como líder de Corea del Norte, ha purgado a (su) ministro de Defensa cinco veces, mientras que su padre cambió a su ministro de Defensa, sólo tres veces en sus 17 años... y dos de esos cambios fueron porque (los ministros) murieron de viejos", dijo.