Debido a las fotos, aplicaciones, videos y archivos que acumulamos, es frecuente que un día no demos cuenta de que la memoria de nuestro celular está a punto de llenarse. Pero no hay que resignarse, pues hay formas sencillas de aumentar la memoria del celular. A continuación te explicamos cómo puedes aumentar y liberar la memoria en los celulares Android y otros.

Si tu teléfono tiene ranura para tarjetas microSD, entonces, una forma fácil de aumentar la memoria es mediante una de estas tarjetas. Aunque los teléfonos iPhone no cuentan con ranuras para las mismas, existen adaptadores externos que sí se pueden utilizar con estos teléfonos.

Ten en cuenta que mientras los teléfonos más baratos suelen aceptar solo tarjetas con menos capacidad, otros más avanzados aceptan tarjetas con hasta 128GB de capacidad.

Una vez instales tu tarjeta externa, deberás exportar tus archivos mediante alguna de las aplicaciones de explorador de archivos existentes. Lo primero a tener en cuenta es que no todas las aplicaciones pueden ser transferidas a la microSD, y algunos teléfonos no te permitirán hacerlo.

Para transferir los archivos podrás utilizar una aplicación de explorador de archivos, que te ayuda a encontrar los que están almacenados en la memoria interna.

Estos exploradores de archivo suelen aparecer bajo el nombre de sdcard0 mientras que la tarjeta sd externa tiene el nombre de extSdcard. Otra forma de hacerlo es a través de un PC o Mac.

Para esto, lo primero que debes hacer es borrar las aplicaciones que no utilices, y luego, asegurarte que las que sí utilizas no están ocupando más espacio del que necesitan.

En Google Play hay distintas aplicaciones para limpiar la memoria en caché, pero a partir de la versión 4.2 de Android, por ejemplo, esto se puede hacer directamente desde los ajustes del sistema.

4. USB On the Go y memorias inalámbricas