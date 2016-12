Hoy - 08:00 am

Ya estaban clasificados a los playoffs Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, pero no había un equipo fuera de competencia. El primer caído fue Leones del Caracas al ser derrotado 3 por 1 por Bravos de Margarita, que apeló al buen pitcheo para silenciar al Estadio Universitario.

Además de la eliminación de los melenudos, el resultado le permite a los insulares mantenerse en el sexto puesto de la clasificación junto a Navegantes del Magallanes, y buscar este jueves un laurel que les dé el boleto para enero o los lleve a un juego extra.

Los capitalinos comenzaron de buena manera el careo al anotar la única carrera en el primer inning, con un elevado de sacrificio de Henry “Pollito” Rodríguez. Pero esa fue la única libertad que permitió Omar Poveda, quien se alzó con el triunfo al lanzar 5.0 innings.

Margarita se fue arriba en el tercer episodio, al producir par de anotaciones con elevado de sacrificio de Carlos García y un sencillo de Breyvic Valera. La tercera rayita llegó en el quinto capítulo por un hit de José Osuna. El iniciador Wilmer Font fue el perdedor del encuentro, en el que la defensa avileña cometió tres pecados a la defensiva.

Los relevistas Jesús Yépez, Manny Corpar y José Arredondo mantuvieron al margen a los bates caraquistas y prepararon el camino para el cerrador Luis Ramírez, quien estuvo perfecto y logró su rescate 15 de la temporada.

“Es decepcionante. Tenemos un equipo que no debería estar eliminado pero son cosas que pasan”, dijo Yorvit Torrealba, manager de Leones. “No jugamos como podemos hacerlo. No es un día alegre, pero me voy con la tranquilidad de que vi a unos muchachos diferentes en los últimos doce juegos. Esperemos que esa actitud siga si soy yo u otro el manager”.

El timonel del Caracas aprovechó el momento para analizar la eliminación del equipo, que queda fuera de competencia por segunda vez en los últimos tres campeonatos. “Creo que hicimos muchos errores, toda la temporada fue lo mismo. Regalábamos más outs de lo normal”, señaló Torrealba. “Un inning es de tres outs y a veces teníamos que hacer cuatro o cinco. Tuvimos bajones de bateo y pitcheo, pero la defensa fue importante. Eso nos costó muchos juegos al principio”.