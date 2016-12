Hoy - 02:00 pm

El presidente electo Donald Trump acusó al presidente Barack Obama este miércoles de hacer “muchas declaraciones incendiarias y bloqueos" durante el proceso de transición a la Casa Blanca.

“Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ignorar la cantidad de declaraciones incendiarias y obstáculos del presidente O. Creí que iba a ser una transición amable. ¡NO!”, tuiteó Trump.

Los tuits llegan después de que Obama dijera en una entrevista publicada esta semana que él pudo haber derrotado a Trump en la elección de 2016 si hubiera podido postularse para un tercer mandato.

"Estoy confiado de esta visión porque estoy seguro de que si me hubiera postulado y lo hubiera articulado, creo que habría movilizado a la mayoría de estadounidenses a que me apoyaran", le dijo Obama a su exconsejero David Axelrod en una entrevista para el podcast The Axe Files, producido por el Instituto de Política de la Universidad de Chicago y CNN.

Aunque Hillary Clinton derrotó a Trump en el voto popular por casi 2,9 millones de votos, el magnate inmobiliario ganó más votos electorales y con ellos la presidencia.

Trump cuestionó las declaraciones de Obama de que él hubiera ganado, citando el descontento de los ciudadanos con la Ley de Protección a Pacientes y Cuidados de Salud Asequibles, el terrorismo y la economía.

“El presidente Obama dijo que cree que pudo haberme ganado. Él debió haberlo dicho pero yo digo ¡DE NINGUNA MANERA! Desempleo, ISIS, Obama Care, etc.”, Tuiteó Trump el lunes.