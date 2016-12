Hoy - 11:05 am

El presidente encargado del sindicato de transporte público en Táchira, Víctor Velasco, informó que hasta este miércoles 28 de diciembre, los choferes recibirán el billete de 100 bolívares. A partir de mañana 29 de diciembre, las personas que hagan uso del transporte público deberán portar dinero en efectivo.

“El 2 de enero es un día bancario y no vamos a poder depositar esos reales. Por otro lado el gobierno no ha sacado ninguna información adicional. Recibimos los billetes de Bs 100 hasta hoy para poder nosotros el 29 y 30 depositar esos reales en el banco y no quedarnos con esos billetes”, dijo Velasco.

Advirtió que a menos que el gobierno nacional emita un comunicado anunciando la extensión de uso del billete de Bs 100 habrá un cambio.

“Nosotros todavía no hemos vistos los billetes de nueva denominación. No han salido a la calle”, agregó.

Dijo la decisión fue tomada en asamblea del comité ejecutivo y de los choferes de transporte público.