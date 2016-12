Hoy - 08:50 pm

Los dos primeros teléfonos desarrollados por Google, el Pixel y Pixel XL, aunque han sido bien recibidos en el mercado, pero aun así los usuarios han empezado a reportar que los equipos se quedan congelados.

Si bien en el pasado algunas personas lograron solucionar los problemas con actualizaciones de software, no siempre desarrolladas por Google, en esta oportunidad la compañía aún no logra determinar la causa de esta paralización de los equipos.

Los reportes realizados por usuarios detallan que tanto el Pixel como el Pixel XL han presentado problemas, aparentemente relacionados con el software y el hardware, que dejan los dispositivos inutilizables durante varios segundos. Algunas personas han publicado que sus teléfonos quedan congelados incluso por minutos.



Por ahora Google no ha logrado reproducir el error en sus laboratorios, por lo que la causa de esta falla del sistema no ha podido ser encontrada. Otro de los signos que comentan los usuarios es que los botones de navegación, en la zona inferior de la pantalla, no aparecen durante varios minutos, lo que dificulta la utilización del sistema.

Google ha publicado en su página de soporte algunas soluciones a la falla, como el reiniciar el equipo manteniendo pulsado el botón “Power” durante 30 segundos.