Hoy - 02:35 pm

Muy pocas veces hago este tipo de notas, ya que es difícil y nostálgico hacerlo, más si se trata de alguien especial, querido, y buena gente. En este caso quiero hacerlo de todo corazón con alguien que se ganó mi aprecio desde que lo conocí en este mundo del periodismo, tanto gráfico como escrito.

Oscar Martínez, fue para mí un maestro, un amigo un padre si se quiere, ya que siempre daba el consejo adecuado y preciso en estas lides periodísticas. Me toco hacer varias pautas artísticas con él, aunque no le gustaba mucho andar de noche por allí, pero lo convencía de que me acompañara y así fue como en cinco o seis oportunidades, cuando trabajaba como periodista de farándula en Extra de Monagas, y él estaba allí como fotógrafo de comunidad, deporte o el trabajo que le asignaran, porque eso si tenía, nunca decía ¡No puedo! Su don de buena gente lo llevo a dejar un sinfín de amistades y por ende de compañeros de trabajo en los diferentes medios donde le toco dejar plasmadas sus gráficas.

¿Quién no recuerda esa nota gráfica que lo hizo famoso como era “La Viñeta de Oscar”? (las fotos hablan) una foto donde plasmaba su ingeniosidad al momento de congelar un hecho, ya que le podían faltar cien bolívares en el bolsillo pero esa cámara, jamás. Tan es así que hay una anécdota o si se quiere un caso muy especial, con una fotografía que hizo en unos carnavales, lo cual le valió a otro gran amigo como lo es Francisco Díaz, que pudiese salir en libertad de la cárcel, ya que esa foto sirvió para una prueba en un juicio lo cual Francisco Díaz siempre se lo agradeció.

El 25 de diciembre dejo de existir en medio de un dolor que nos embargó a todos quienes tuvimos la dicha y placer de compartir esos momentos de jodedera, que siempre lo caracterizaba. Fue llevado hasta su última morada en la Catedral de Maturín, donde se le ofreció una misa muy especial, por parte del clero de esta región, donde estaba por supuesto su hijo a quien lo guió y apoyo a que se embistiera como sacerdote.

Oscar, no te has ido sigues entre nosotros, porque personas como tú no mueren, siempre estarán presentes debido al legado y trabajo que dejaste, y enseñaste a muchos que hoy quedaran haciendo lo mismo que tu hiciste por muchos años. ¡Paz a sus restos!