La conductora mexicana Rebecca de Alba reveló que estuvo embarazada de Ricky Martin, pero lamentablemente sufrió la pérdida del bebé.

"Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”, expresó el programa "Historias Engarzadas".