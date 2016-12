Hoy - 03:00 pm

Cuando Oscar Martínez llegó de Caracas en busca de nuevos aires se encontró en Maturín con un pueblo pequeño, pero lleno de mucha gente atenta y conservadora, pese a que era un pueblo petrolero, no demostraba ambiciones de ciudad. Junto a su hermano Alejandro Figueroa –también reportero gráfico y periodista- iniciaron un camino en los pocos medios que para ese momento funcionaban en esta ciudad.

Oscar aprendió mucho de su hermano y luego adoptó su propia personalidad. Se mantuvo en El Sol de Maturín durante casi 20 años, era un reportero alegre, con mucho optimismo y jamás decía que no a la hora de tomar con su lente una noticia. Fue fundador junto a otros colegas del Círculo de Reporteros Gráficos del estado Monagas y maestro de muchos aspirantes que deseaban convertirse en profesionales de los medios.

Lo recordamos en la redacción de El Sol de Maturín, donde conformamos un buen equipo con Sonia Cedeño, Ramón Alfaro, Rita Guevara y Yoleida Puente; allí bien temprano llegaba, pese a que vivía en La Pica, jamás se retrasó, colgando de su hombro la cámara, entraba y esperaba pacientemente su pauta.

Aunque muchas veces siempre tenía algo guardadito y lo soltaba, como decía. Cuando un periodista dudaba Oscar lo aconsejaba. En realidad en base a su profesionalismo y excelente trato con todas las personas, Oscar Martínez se ganó el aprecio no solo de esta comunidad sino de las autoridades.

Sus trabajos serán recordados por los colegas contemporáneos, porque la actual generación poco lo conocía debido a que Oscar prácticamente estaba retirado luego de trabajar en el Instituto de Deportes del Estado Monagas, INDEM. Imposible olvidar cuando nos pasaba un dato, y es que no fallaba. De inmediato salíamos al sitio en busca de la noticia y junto a sus fotografías conformaban la información correcta. Recordamos momentos en los que su cámara era suficiente para hacer palidecer a cualquier lector y que con poco texto era suficiente para informar.

Uno de esos momentos fue el choque de tres autobuses contra el oleoducto en el sector Potrerito, fue en un mes de diciembre, más de 50 muertos quedaron registrados. También los Carnavales de Maturín, la visita que realizamos al centro penitenciario de Oriente en La Pica, más elocuente no pudo ser, tanto que decidimos enviar los 15 reportajes titulados “Amor tras las rejas” al concurso Príncipe de Asturias que anualmente se realiza en España. No ganamos, nos enviaron una carta en donde nos señalaban que habían aceptado nuestra participación porque reuníamos todos los requisitos para participar. Eso simplemente fue un premio para nosotros.

Oscar cubría sucesos, deportes o lo que se presentara, en fin no era necesario pedirle alguna fotografía oportuna porque él no le daba descanso a su cámara. Se hizo popular con sus viñetas, las cuales publicábamos diariamente durante varios años en El Sol de Maturín y es que captaba tantos elementos que bastaba con un pequeño texto. Cuando el terremoto de Cariaco casi de madrugada viajamos hasta ese pueblo, la tragedia fue captada en toda su magnitud por su lente.

Así contábamos con Oscar Martínez a cualquier hora que lo necesitáramos, jamás se negó a realizar un trabajo extra si había que cubrir una pauta política o social… allí estaba él siempre con sus sonrisa y sus chistes. Fueron muchos años de actividad plena, pero es difícil acostumbrarse a la ausencia de un fiel compañero de trabajo, quien jamás exigió y quien se merecía lo mejor para sobrevivir en esta profesión que no es fácil. Una mañana en la redacción me dijo: “Qué te parece ahora Mauro quiere hacerse cura”, a él no le molestaba eso, simplemente le llamaba la atención que a su hijo se le ocurriera decidirse por esa labor. Recuerdo que le dije: Yo creo que es un regalo de Dios…y así fue. Siempre recordaremos a este gran compañero de trabajo, dispuesto a cualquier hora a retratar la noticia.