La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional emitió este jueves su posición sobre las declaraciones ofrecidas por el jugador Alex Cabrera, de los Tigres de Aragua, en las que pidió que lo dejen jugar.

Vale destacar, que en 2014 Cabrera protagonizó otra polémica cuando la Liga Mexicana de Béisbol trató de suspenderlo de por vida por dopaje, pero el jugador recurrió la medida y los tribunales de ese país también le dieron la razón, tras la presunta violación del debido proceso.

A continuación el comunicado íntegro:

Antes la Comisión Antidopaje de la LVBP se trasladó a Barquisimeto, el 28 de octubre, para tomarle la muestra y se negó. Luego, Alex Cabrera aseguró que iría al laboratorio y no se presentó. Más tarde se envió una notificación a los Tigres de Aragua para tomarle la muestra a finales de noviembre y solo se logró contactar a Cabrera el 2 de diciembre en Maracay y no se tomó la muestra. Postergó el procedimiento para el 6 de diciembre y no asistió al Estadio Universitario. Al día siguiente, 7 de diciembre, no estaba en el Estadio José Pérez Colmenares. Por último, 20 de diciembre, representantes de la Comisión Antidopaje de la LVBP lo esperaron en el Estadio Universitario y no se presentó.