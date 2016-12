Hoy - 03:50 pm

El coordinador nacional de Voluntad Popular (VP) y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, anunció este jueves la incorporación de Luis Stefanelli y Ricardo Aponte, quienes anteriormente militaban en el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), a las filas de la tolda naranja fundada por el dirigente opositor Leopoldo López, hoy preso en la cárcel de Ramo Verde.

“Estas incorporaciones hablan de la continuación de una política que iniciara Leopoldo López hace casi siete años con Voluntad Popular, pero hace casi tres años con una mira muy clara: exigir los derechos de todos los venezolanos y para eso necesitamos contar con hombres dispuestos a la lucha”, expresó.

Stefanelli, por su parte, indicó que no puede hablar mal de UNT, sin embargo, afirmó que debe asumir una dirección más correcta, refiriéndose a su ingreso al partido VP.

“Me sumo a Voluntad Popular junto a Ricardo Aponte motivado por la conciencia absoluta con la línea de acción política y, por supuesto, con la entrega y el valor que ha demostrado Leopoldo López y a la esperanza que representa en el pueblo venezolano en este momento”, expresó.

El también dirigente de la tolda naranja y diputado Luis Florido subrayó la necesidad de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) revise su línea política con miras a buscar la “salida constitucional” del presidente de la República, Nicolás Maduro, opinión que respaldó Guaidó.

Para Florido la MUD debe ampliarse a fin de incluir a todos los sectores “y que podamos hablarle a los venezolanos ya con la credibilidad de una política en la cual no haya más nunca recule, que nosotros cuando establezcamos una meta y le digamos a los venezolanos que vamos a activar la Carta Democrática, no tengamos a nadie por detrás diciendo que no se active”.