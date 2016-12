Común es leer mensajes, correos electrónicos, con la siguiente frase: “Quiero un novio para Navidad”. Si bien el estar en pareja y el matrimonio son un mandato divino, es arquetipal, (conducta común para la humanidad), también es cierto que se ha convertido en un estereotipo.

De allí que la presión social añada un ingrediente a esta angustia; quizás más en la mujer que en el hombre.

Frases que marcan pautas como, “necesitas un hombre para estar completa”, o “una mujer para que no haya dudas sobre tu hombría”, cuando en realidad la completitud es tuya, está dentro de ti.

Este es un buen punto de partida para reflexionar, si luego concluyes: sí quiero, es mi necesidad, ya es tiempo de estar acompañado (a), es bueno que planifiques algunas estrategias para implementar el próximo año, o aprovechar las fiestas decembrinas para conocer a alguien.

Ahora bien, la realidad es que no hay pareja a la vista para noche nueva ni vieja, ¿qué hacer? El psicólogo, terapeuta gestáltico y humorista Álvaro Alcuri, recomienda los siguientes tips…

Supera la presión de una navidad sin pareja

Baje el stress. No se llene de nostalgia ni melancolía.

El humor es una herramienta para casos de emergencia: puede reír sola o acompañada de todas las situaciones que se evitará al no tener pareja: como por ejemplo: gastar un dineral en un regalo que no le gustará a tu compañero (a), ir a casa de los familiares del otro (qué ventaja no tiene suegra), no habrá a quien reclamarle los tragos de más, “aumente su lista y aumente su risa”, detalla Alcuri.

Quizás sea el momento de darse ese gran regalo que siempre soñó, cómprelo y disfrútelo.

Reconéctese con el verdadero sentido de estas fechas:nacimiento del hijo de Dios, comienzo de una nueva era para la humanidad. De acuerdo a su religión asista a eventos espirituales, reconcíliese con la creación.

Abrace lo que si tiene: mamá, papá, hijos, sobrinos, amigos. Sea activa (o), organice la cena, los rituales etc.

Es un buen tiempo para pensar en los otros, haga algo por su comunidad, asista a instituciones de caridad, “cuando abrazamos a otros nos estamos abrazando a nosotros mismos, damos amor y lo estamos recibiendo instantáneamente”, es un principio de la Abrazo terapia.

Piense y ejecute acciones que le generan placer y que la cotidianidad se las roba: caminar, escalar, leer un libro, oír música.

Mida sus posibilidades, de ser posible regálese esas vacaciones soñadas. Sea creativa@ invéntese su propio plan.

Haga una lista: a la izquierda coloque: sin pareja (de momento), a la derecha, lo que tengo: coloque familia (nombre uno por uno) amigos y conocidos, le sorprenderá cuan largo es lo que si tiene versus lo que no tiene.

Recuerde los milagros sólo ocurren cuando estamos preparados para recibirlos: Ese será el momento en que el amor llegará a su vida.