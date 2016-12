Hoy - 12:44 pm

Desde las 4:00 de la mañana, habitantes del municipio Maturín, realizan cola en el distribuidor de gas comunal para poder adquirir la bombona a precio justo.

Carmén Aguilera, explicó que anteriormente hacía el pedido y le llevaban el silindro hasta su casa, pero mencionó que tiene más de un mes a la espera del suministro de este servicio.

"Ya he hecho mas de cinco reclamos y nada que me llevan la bombona, he venido para aca cuatro veces y no he logrado comprar la bombona" puntualizó.

En ese sentido Luisa Guvera, detalló que por las fallas en gas comunal ha tenido que comprarala con sobreprecio" una bombona cuesta 250 y por la casa la venden hasta en 600" aseveró.

Por su parte representantes de la empresa gas comunal afirmaron que la reventa no viene por parte de los trabajadores de la empresa sino de los vendedores comunitarios.

José Rodríguez, representante sindical de gas comunal aprovechó la oportunidad para denunciar que mas 5 mil trabajadores a nivel del estado estan tercerizados desde el año 2007.

Indicó además que como gas comunal es una filial de la estatal petrolera deberian ser nómina de la empresa.

También explicó que el déficit que hay con el suministró de gas se debe a la falta de reposición de cilindros dañados.

"Anteriormente trabajamos con 15 mil bombonas y ahora solo contamos con 4 milv 100 además de eso tenemos mas de 10 camiones dañados" aseguró.