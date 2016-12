Hoy - 10:00 am

Los tiempos de glamour de Zsa Zsa Gabor hace mucho que quedaron atrás, pero la diva de Hollywood nunca dejó de acaparar titulares. El domingo llegó el último con la triste noticia de su muerte, a los 99 años, en su mansión de Los Angeles. La ex miss Hungría llevaba mucho tiempo en cama, gravemente enferma, y falleció a causa de una parada cardíaca.

Meses después sufrió otra recaída cuando su pierna derecha se infectó y los cirujanos tuvieron que amputarla desde por encima de la rodilla. Poco antes de su 94 cumpleaños, el 6 de febrero, sufrió una pulmonía, pero regresó a casa a tiempo para soplar las velas.

En la última década la ex diva de Hollywood apenas salió de su mansión de 28 estancias en el acaudalado barrio de Bel Air, donde antaño vivió Elvis Presley. La actriz fue la última de un trío de hermanas húngaras que probó suerte en la meca del cine. Zsa Zsa, Magda y Eva suman juntas varias decenas de películas y 18 divorcios. Y es que durante años, los affaires, el extravagante estilo de vida y la larga lista de maridos de Gabor tenían un espacio fijo en la prensa del corazón.

Cuenta Gabor que rechazó a John F. Kennedy, Elvis Presley y Henry Fonda, pero afirma que mantuvo un romance con Frank Sinatra. Con todo, resulta realmente difícil saber la verdad, pues la actriz era de lo más ambigua. Cuando los periodistas le preguntaron cuántos maridos tuvo en realidad, respondió: "¿Se refiere a aparte de los propios?" Y sobre su millonario patrimonio, se explicaba argumentando que es "una magnífica ama de llaves". "Cada vez que dejo a un marido, me quedo con su casa".

Entre sus ocho ex cónyuges figuran el actor George Sanders, el empresario Herbert Hunter, el inventor de la Barbie John W. Ryan y un magnate petrolero de Texas. Con el alemán Frederic Prinz von Anhalt, que actualmente tiene 73 años -25 menos que ella-, se dio el "sí" en 1986. Ha sido, con diferencia, el matrimonio más largo de Gabor. Su única hija, Francesca Hilton, es fruto de su enlace con el magnate hotelero Conrad Hilton, con quien estuvo casada cinco años. Madre e hija mantuvieron una tensa relación con querellas y disputas por dinero.

Nacida en Budapest, coronada "Miss Hungría" en 1936, Gabor pasó su juventud en Suiza. Tras formarse en la Academia de Música de Viena, Richard Tauber le dio un papel en la opereta "Der Singende Traum". En 1941, tras el fracaso de su primer matrimonio con un diplomático turco, siguió a su hermana Eva hacia Hollywood.

En "Moulin Rouge" (1952) se dejaba seducir por su compañero de reparto José Ferrer, bajo la dirección de John Houston. No obstante, en muchas películas de Hollywood como "Lili" o la cinta de ciencia ficción "Queen of Outer Space", Gabor tuvo un papel meramente decorativo interpretando personajes secundarios. Su última aparición ante las cámaras fue en 1996 en "A Very Brady Sequel".

Sin embargo, la actriz siempre lograba mantenerse en el foco. En 1989 abofeteó a un policía de tráfico que le quería poner una multa, lo que le costó tres días en prisión. En 1994, ella y Von Anhalt perdieron el juicio por injurias en favor de la sex symbol alemana de los 70 Elke Sommer y tuvieron que pagarle una millonaria indemnización. Y en marzo de 2005 recibió dos millones de dólares como compensación por un accidente automovilístico en el que había resultado herida tres años antes. Gabor, que viajaba como acompañante de su peluquero, sufrió fracturas, heridas en la cabeza, brazos y piernas.

"El accidente fue un golpe desastroso para esta vital y hermosa mujer", declaró luego su abogado. La frágil diva se vio obligada a pasar un nuevo cumpleaños ingresada en una clínica de Los Angeles. Cuando en una entrevista televisiva le preguntaron qué regalo deseaba, contestó: "Espero que sea algo que brille mucho, mucho".