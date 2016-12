El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello advirtió que ante un "eventual sabotaje por parte de las agencias bancarias del país", el Gobierno tomaría las acciones correspondientes.

“En esta situación que tenemos, que uno escucha que los cajeros no entregan la plata, que un banco no quiere abrir ¿Qué procede? Uno no se va a quedar de brazos cruzados cuando hay un dueño de banco que, ni siquiera vive en Venezuela, manda a cerrar sus agencias bancarias, la Revolución no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a actuar cuando tengamos que actuar”, subrayó Cabello este miércoles en su programa Con el Mazo Dando.