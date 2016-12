Hoy - 12:05 pm

El asesinato de "El Mechita", líder del Internado Judicial El Rodeo I, fue planificado por los pranes de El Rodeo II para "cambiar el carro", término asociado a los grupos que controlan los recintos carcelarios. El motín, registrado el 12 de junio de 2011, fue protagonizado por Yoifre Francisco Ruiz Estanga, alias "El Yoifre" y Yorvis Valentín López Cortés, alias "El Oriente", quien fue sentenciado a 15 años de prisión, siete de los cuales estuvo en condición de procesado.

Éste fue el detonante de una masacre que dejó 23 fallecidos y 70 heridos, según cifras del Ministerio Público (MP) y que destapó una crisis carcelaria en el país, que obligó a la creación de un ministerio especial: el de Servicios Penitenciarios, a cargo de Iris Varela.

La toma de poder de un penal a otro originó el enfrentamiento que justificó la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en un conflicto que duró 27 días de angustia para los familiares de los reos, por desconocer si sus seres queridos estaban vivos o muertos, mientras el MP y el Ministerio de Interior y Justicia negociaban con los presos.

El conflicto terminó con la entrega de "El Yoifre" quien fue trasladado al Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito.

Un mes después, fue llevado al Centro Penitenciario de Coro. En cambio, "El Oriente" logró fugarse con 79 presos más, cargados de armas: tres fusiles R-15, una Kalashnikov y 3 mil balas 9 mm. También salió con una cantidad de dinero cercana a 1,7 millones de bolívares, según informaciones reseñadas por los medios nacionales y regionales.

El diario Últimas Noticias publicó una conversación que "El Yoifre" sostuvo con fiscales del MP, en la que contó cómo fue la fuga de su compañero: "Nos reunimos el sábado en el día para decidir qué hacer en vista de que no íbamos a limar las asperezas con las autoridades. Acordamos que yo me quedaba dirigiendo el carro y me entregara.

Oriente aprovechó que los guardias estaban distraídos, cortó una cerca y se fue. Eso fue entre 10 y 11 de la noche".

Los dos penales fueron clausurados momentáneamente, con el traslado de 2.574 reos a Tocorón, Puente Ayala, Tocuyito, Uribana y Yare II. Tras una primera requisa en Rodeo II, consiguieron 17 mil municiones, cinco fusiles, ocho escopetas, tres subametralladoras, 33 pistolas y 16 revólveres, que formaban parte del arsenal de los dos pranes. Por el motín, fueron acusados tres directivos, dos custodios y un funcionario de la GNB.

Prontuario de "El Oriente"

30 de septiembre de 2002: una unidad de transporte que cubría la ruta Ciudad Bolívar-Santa Elena de Uairén fue abordada por "El Oriente" en compañía de otros hombres, quienes sometieron a los pasajeros con armas de fuego y los despojaron de sus pertenencias.

8 de mayo de 2003: fue aprehendido en El Callao, estado Bolívar y puesto a la orden del MP.

12 de julio de 2007: un comerciante y una mujer se dirigían en taxi a su local. Al llegar fueron interceptados por tres hombres, quienes se llevaron en otro vehículo a los dos pasajeros. El hecho se registró en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Seguidamente, los plagiarios comenzaron a llamar a los familiares del hombre para solicitarles dinero a cambio de su liberación. El mismo día, la mujer fue liberada en la estación del Metro de Petare, mientras que el hombre fue dejado por sus captores en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Hospital Pérez Carreño. Horas después, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturaron a "El Oriente" en la Plaza Catia, por estar implicado en el hecho. Desde entonces estuvo recluido en El Rodeo II.

2 de agosto de 2011: un mes después de fugarse del penal en el que permaneció durante cuatro años, fue recapturado en la calle Bolívar de El Callao (estado Bolívar), con una cédula falsa. Iba solo, en un vehículo Chevrolet, modelo Spark, color negro. La información la dio a conocer Andrés Izarra, vía Twitter, entonces ministro de Comunicación e Información. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, señaló que el expran de El Rodeo II estaría en la entidad "planeando acciones de secuestros", haciéndose pasar por taxista.Fue recluido en Tocuyito y, dos meses después, trasladado a Coro, donde pagará los ocho años restantes de la condena.

13 de octubre de 2011: protagonizó un secuestro de 60 trabajadores del área mínima de seguridad de Tocuyito para exigir su traslado y el de otros presos que habían estado en El Rodeo. Una semana después, es transferido al Centro Penitenciario de Coro, donde actualmente lidera uno de los carros.

30 de septiembre de 2014: es trasladado al Tribunal 26° de Juicio Itinerante del Área Metropolitana de Caracas, para concluir el juicio que se llevaba en su contra por secuestro y robo agravado. Según Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana para la Libertad, el reo fue trasladado nuevamente a Coro, donde se encuentra en el área de aislamiento. Aún se espera una sentencia del Tribunal 20° de Control por la comisión de otros delitos: robo -de nuevo-, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

Muerte del Pran:

El peligroso pran Yorvit López alías “El Oriente” fue abatido este miércoles, 21 de diciembre, en el sector 2 de julio en Cachipo, municipio Punceres, por una comisión de funcionarios de inteligencia de la Policía del estado Monagas, que venían haciéndole seguimiento desde hace varias semanas y dieron con su paradero en una casa que fungía como residencia en este sector.