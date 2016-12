Hoy - 05:05 pm

A cuatro días de nochebuena, Maturín permanece gris.

Solo un par de plazas adornadas y el exorbitante precio en las tiendas le recuerda a los ciudadanos que es diciembre de 2016.

Alicia Bastardo recuerda con nostalgia las calles adornadas, las gaitas "a toda mecha" y los negocios abarrotados de familias que aún debían resolver la cena del 24 y los juguetes.

"¡Y los estrenos! Hace años, en estas fechas, todo el mundo andaba buscando los estrenos. Ahorita solo nos preocupa el almuerzo de nuestros hijos mañana y que ninguno sea víctima del hampa", lamentó. Daniel Jiménez, a su lado, profirió una sonrisa irónica.

"¿Qué navidad, ni qué navidad? Ve a las comunidades, no hay luz pública, no hay agua, no hay comida. Eso es lo único que le importa ahorita a la gente", espetó. "

¿Has visto alguna casa adornada? ¿Luces, villancicos? Ese es el mejor reflejo de lo que esta navidad significa para nosotros", respondió Loraine Bastardo. Un constructor de juguetes se acercó a nosotros, nos mostró su camión de madera. Al preguntarle sobre la navidad, sonrió.

" La cosa está muy ruda, ya nadie compra juguetes. Es por eso que yo empecé a hacerlos de madera, duran más y no son tan caros", expresó, como quien lucha por conservar la fe y esperanza en un 2017 mejor.