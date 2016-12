Hoy - 02:25 am

Si todavía no te masturbas, sería bueno que empezaras a hacerlo. El autoplacer no sólo te da lo que necesitas (literal), sino que también te enseña un poco más de tu cuerpo, ¿Y qué crees? Hay múltiples formas para hacerlo, y tu estilo depende enteramente de tu personalidad. Hoy te mostramos 5 tipos:

La coqueta: Este estilo usualmente consiste en una mujer jugando con tan sólo un dedo o 2 con su clítoris. Juegas contigo misma sólo lo suficiente y no necesitas juguetes u otros factores externos para llegar al orgasmo. De hecho, tus dedos saben exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Prácticamente te has especializado en el arte de la masturbación porque, en primera, no te da pena hacerlo, en segunda, tampoco le das mucha importancia.

La meditadora: ¿Has tenido un día estresante? Bueno pues, los meditadores eligen el sexo como herramienta para aliviar el estrés. Si eres meditadora, el placer es el remedio para cualquier situación estresante. Esto es típico de las personas con personalidad A, y es que saben qué quieren, cuándo y son completamente directos al respecto.

La soñadora: Quizá éste sea uno de los estilos más populares. Las soñadoras se destacan por usar juguetes sexuales, quizá para hacer una conexión más íntima con alguien (ese alguien sería tu novio operado por baterías). Al cerrar los ojos, fantasean con alguien, esto las hace sentimentales y súper creativas.

La rápida: Sí, hay mujeres que ya se han especializado en el arte de la masturbación y pueden llegar al clímax en tan sólo 5 minutos. ¿Eso qué dice de ti? Que te gusta el placer inmediato, tanto para fines personales, como para fines prácticos.

La romántica: Así como la soñadora, la romántica usa su imaginación para tocarse. Para ella, la masturbación es una experiencia que se recuerda… ¡es hacer el amor consigo misma! Así que lo hace en un ambiente preparado y hecho especialmente para sí misma. Una mujer que se trata bien, especialmente en sus momentos más íntimos y vulnerables, habla de una persona emocional, romántica y sensible.