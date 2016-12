Hoy - 04:20 pm

La vitamina C no sólo puede darle un empujón a nuestro sistema de defensas, sino que además, puede influir en el metabolismo, en la síntesis de colágeno y otras funciones importantes para el organismo. Por eso, este nutriente no debe faltar en nuestra dieta habitual y para ello, os dejamos el top 15 de alimentos ricos en vitamina C.

A diario necesitamos 75 y 90 mg diarios de vitamina C, mujeres y hombres respectivamente, cuota que no resultará difícil de cumplir con los siguientes alimentos: