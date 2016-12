Hoy - 05:15 am

No siempre los seres humanos toman en cuenta la falta de vitaminas. Cada vitamina aporta algo distinto al cuerpo y en el caso particular de la vitamina D, no consumirla puede afectar tus huesos.

La mayoría de las veces relacionamos los problemas de los huesos con osteoporosis, sin embargo, existen otros problemas que ignoramos, reseña el portal web salud180.com.

La falta de vitamina D causa osteomalacia, un síndrome que se caracteriza por el reblandecimiento de los huesos.

Para que los huesos estén sanos necesitan principalmente de calcio y fosfato.

La falta de vitamina D produce disminución de la absorción de calcio, por esa razón se presenta la osteomalacia y los huesos se vuelven más blandos.

Los síntomas de la osteomalacia por falta de vitamina D son:

Fracturas

Debilidad muscular

Dolor de huesos (principalmente la cadera)

Espasmos en las manos y los pies por falta de calcio

La vitamina D puede ser administrada vía oral o intramuscular. Otra forma de adquirirla por medio de los rayos de sol. Exponerse al sol un par de minutos al día produce vitamina D en nuestro cuerpo. Los pescados también la contienen, el huevo y los lácteos.

Prevengamos la falta de vitamina D consumiéndola diariamente. Nuestros huesos lo agradecerán y es una manera de prevenir la osteomalacia.