Hoy - 11:26 am

Las frutas poseen vitaminas y minerales propicios para una alimentación sana, su consumo debe ser diario y existen variedades infinitas para diferentes gusto.

En esta oportunidad te presentamos los beneficios de la Guayaba.

La guayaba es una fruta que ofrece muchos beneficios de salud. Su consumo regular es bueno para la salud de los ojos debido a su contenido de vitamina A.Es rica en vitamina C y por lo tanto ayuda a prevenir el escorbuto y proporciona alivio del frío y la congestión.

La guayaba es un almacén de antioxidantes como las vitaminas A, C y E, y el licopeno y el cáncer. Esta fruta también contiene ácido fólico, ácido pantoténico, tiamina, riboflavina, vitaminas B3, B6, y K, que son buenos para el desarrollo del cerebro.El rico contenido de fibra de la guayaba también aumenta la salud digestiva.

“La Guayaba es una fruta Cítrica y posee gran cantidad de vitamina C, sus tallos, hojas y raíz en infusión son muy buenos es excelente para controlar la diarrea”, destaca el nutricionista Leonardo Suárez.

Se debe procurar no consumirla en almíbar o enlatadas, ya que de esta forma pierde todas sus atribuciones medicinales. También es recomendable no utilizar azúcar refinada para endulzarla, debido a que el azúcar contrarresta sus efectos medicinales. Hay que tomar en cuenta que si se cuece o se calienta pierde su vitamina C.