Entrenar te hace más fuerte por fuera pero no necesariamente por dentro. Un estudio publicado en "Medicine & Science in Sports & Exercise" demuestra que los deportistas tienen el sistema inmunológico más débil después de efectuar sesiones intensivas de entrenamiento. Esto se debe a que es más difícil repeler los virus si tus defensas están ocupadas reparando músculos. "Es importante alimentar al sistema inmunitario con un aporte equilibrado de nutrientes", explica el nutricionista deportivo Matt Lovell, que ha sido quien nos ha diseñado esta dieta tan nutritiva. Recuerda: los músculos no aceptan bajas por enfermedad. Así que si te pones malo no podrás hacer ejercicio y conseguir tus metas.

LUNES Día de entrenamiento

DESAYUNO

150 g de copos de avena

220 ml de leche de cabra

1 cucharada de miel de manuka

1 taza de té verde

A MEDIA MAÑANA

1 naranja

20 g de nueces de Brasil

1 yogur natural

1 taza de té verde

ALMUERZO

Ensalada nicoise (huevo duro, atún, tomate, olivas negras, rúcula, patata cocida, anchoas)

1 manzana

1 taza de té verde

MERIENDA

Batido de proteínas con plátano y arándanos

CENA

1 filete de salmón a la plancha (300 g)

75 g de arroz integral

Verduras variadas

1 copita de vino tinto (opcional)

¿Por qué?

Los copos de avena tienen el doble de fibra que los cereales normales. Un estudio de "Sports Medicine" demuestra que la falta de proteínas, sumada al ejercicio de resistencia, debilita el sistema inmunitario. Puedes mejorar tus reservas proteínicas con pescado: te ayudará a combatir las infecciones.