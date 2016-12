Hoy - 10:40 pm



Apresurado, improvisado e incongruente con el sistema de educación primaria y universitaria es el nuevo currículo escolar para el presidente en Monagas de la Federación Venezolana de Maestros ,FVM, Jesús Sánchez.



A su juicio, la transformación es directamente proporcional al desmejoramiento de la calidad educativa. “Formaremos a bachilleres en áreas tan generales y poco precisas, que al optar por carreras científicas, las universidades se llevarán la peor parte: deberán cubrir un hueco enorme de contenidos faltantes, que debieron aprenderse desde séptimo grado”, explicó.



En este sentido, rechazó que en el bloque Ciencias Naturales (por ejemplo), el educando apruebe por su destreza en ciertos contenidos, aunque poco comprenda otros.



Indicó además que los docentes no están preparados para abordar esta nueva metodología, pues su formación está enfocada a la pedagogía por asignaturas, no por áreas.



"Lo correcto era capacitar primero a los maestros, para que la adaptación de los estudiantes fuera menos traumática”, advirtió, pues no descarta que exista un incremento en los índices de deserción escolar, debido en gran parte al contenido ideológico que –alegó– tienen los contenidos.



Por otro lado, mencionó que la planta física de los centros educativos en Monagas están en deplorables condiciones: punto en contra para la implementación del horario integral.

Mitos

¡Eliminan materias! Falso. El Gobierno nacional quiere “trabajar con problemas reales” y para ello ha simplificado el currículo. En pocas palabras, los contenidos se agrupan en áreas de formación (como la tan nombrada Ciencias Naturales) donde también figuran Ciencias de la Tierra, Antropología, Tecnología, Economía, Política, Salud, Educación, pedagogía, entre otros.



Eliminan inglés: Falso. La Zona Educativa trabaja para impartir este idioma desde primaria. Simplemente abrieron un espacio llamado “lengua extranjera” donde los alumnos podrán escoger el dialecto de su preferencia.



Puntuación 1-5: No en bachillerato. Esto solo aplicará para Educación Media en Adultos (misiones educativas) .



Calificaciones cualitativas: En las áreas de formación “Idiomas“, “Formación laboral” y “Participación e integración comunitaria” se evaluará con: aprobado o no aprobado. Esto es totalmente cierto.



Nadie reprueba: Cierto. Si el muchacho no le fue muy bien en algún área, podrá cursar en simultáneo “los temas no consolidados” en el próximo periodo.



