Nuestro majarete es una especie de flan de coco. Su origen se remonta a la época de la colonia y su preparación y degustación ha trascendido de generación en generación, convirtiéndose en un dulce tradicional de la cocina venezolana, ideal para ofrecer en Navidad.

Para su preparación se ralla la pulpa del coco y luego se exprime para extraer la leche. En la leche, se disuelve la harina de maiz junto con el azúcar y se le agregan los clavos de olor, raja de canela y el coco rallado.

En algunas regiones suelen incorporarle leche condensada y vainilla, pero esto queda al gusto de quién lo prepara. Se coloca la mezcla en un recipiente y se lleva a fuego lento hasta hervir sin dejar de remover. Después se vierte en moldes o recipientes y se deja reposar. Una vez reposado, se espolvorea con canela en polvo y se refrigera por una o dos horas.

La preparación original consistía en harina precocida de maíz y papelón o panela. También existe una variante llamada “mazamorra” hecha con maíz cocido y molido.

Ingredientes

– 1 Coco

– 1 Taza de harina de maíz

– 1 Taza de leche

– 1 lata de leche condensada

– 2 Taza de agua tibia

– 1/4 Kilo de azúcar o papelon a gusto

– 1 rama de canela entera

– Canela en polvo y sal al gusto

Preparación

1- Pelar el coco, quitarle la corteza negra, hasta tener la carne blanca.

2- Cortar el coco en trocitos y licuarlo con una taza de agua tibia, colarlo para sacarle la leche.

3- Tomar lo que quede en el colador y licuar y colar nuevamente con la otra taza de agua tibia para obtener 2 tazas de leche.

4- Disolver la harina de maíz en esta ultima taza de leche extraída del bajazo del coco, licuar la harina y disolverla, agregando las dos tazas de leche de vaca.

5- Llevarlo al fuego lento con la ramita de canela y sal.

6- Cuando este hirviendo fuertemente se agrega la papelon o el azúcar, la sal al gusto y la primera leche de coco.

7- Se le Agrega la lata de leche condensada.

8- Esta cocción dura aproximadamente 15 minutos, tiene que quedar como un atol espeso.

9- Se vacía en platillos no muy hondas y se deja cuajar. Cuando este frío se le coloca canela en polvo en forma de lluvia.

Tips: Para que el majarete quede blanco,que lo considero más elegante, se utiliza la azúcar en vez del papelón, no obstante es cuestión de gusto. Para que no quede empalagoso se le coloca un punto de sal. No es necesario poner en la nevera para que se cuaje. Se puede hacer con maíz tierno cocido. Se puede sustituir la leche de coco natural por la de lata.