Si no aún no sabes qué es, probablemente deberías descargar la aplicación de mensajería encriptada Signal.

Al menos, eso es lo que recomiendan los expertos luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Debido a las fallas de seguridad de alto perfil y los hackeos rusos antes de la elección, deberíamos saber cómo asegurar nuestra información personal.

Pero algunas personas están preocupadas de que la vigilancia del gobierno se expanda bajo la presidencia de Donald Trump, especialmente porque eligió a Mike Pompeo, que apoya la vigilancia masiva, como nuevo director de la CIA.

Una reciente encuesta a 160 funcionarios de gobierno y de inteligencia encontró que la mayoría de ellos están preocupados por temas de ciberseguridad bajo el gobierno de Trump y que el 73% piensa que eso no mejorará bajo su presidencia.

Las aplicaciones encriptadas pueden proteger las comunicaciones de hackers y del gobierno. Y Signal, de Open Whisper Systems, es la opción más fácil para empezar.

Signal encripta comunicaciones de punta a punta, así que únicamente la gente involucrada en la conversación puede acceder a esta. Previene que cualquier tercera parte pueda des encriptar y leer tus mensajes. WhatsApp, las “conversaciones secretas” de Facebook Messenger y la aplicación Allo de Google en modo incógnito también usan el protocolo de Signal para encriptar chats.

“Hay mucho interés en Signal después de la elección”, le dijo a CNNMoney Moxie Marlinspike, creador de Signal e investigador de ciberseguridad. “Millones de personas usaban Signan antes, pero nunca habíamos visto un simple evento que diera como resultado esta cantidad de aumento sostenido e interés ".

El índice de instalaciones diario es 400% más alto de lo que era antes de la elección, dijo.

Parte de lo que hace Signal tan atractivo es que la interfaz es similar a otras aplicaciones de mensajería, así que no sientes como si estuvieras usando algún tipo de servicio especial. La aplicación recientemente agregó GIFs —una cursi característica necesaria para el cifrado principal— porque es poco probable que uses aplicaciones seguras a menos que funcionen como las que estás acostumbrado a utilizar.

Pero mientras la encriptación es importante, la primera línea de defensa es asegurarte de que sigues medidas básicas de seguridad para proteger tus dispositivos y cuentas.

“Encriptar no es lo primero a lo que recurrimos, de hecho es lo último”, dice Jessy Irwin, vicepresidente de seguridad y privacidad en Mercury Public Affairs.

Esto debe sonar muy básico, pero si usas una contraseña básica o ya tienes un virus en tu computador, la encriptación no te protegerá.

Probablemente debas estar cansado de escuchar que debes crear una “contraseña segura” —pues es difícil recordar una cantidad de números y letras combinadas— pero realmente es la manera más importante de proteger tu información personal.

Cambia inmediatamente contraseñas automáticas y no uses cosas como nombres de familiares o fechas de cumpleaños. De hecho, si la palabra tiene un significado par ti, probablemente no debes usarla para nada. Administradores de contraseñas como 1Password o LastPass puede ayudarte a mantener contraseñas más seguras y fácilmente accesibles.

Implementa verificación de dos pasos así te alertarán vía mensaje de texto cuando alguien trate de acceder a tu cuenta.

Dale un vistazo de cerca a las configuraciones de seguridad de todas tus aplicaciones para ver si estás compartiendo información con el público sin saberlo.

Cuando haya un nuevo software para tu dispositivo, actualízalo inmediatamente. Usualmente las compañías de mandan actualizaciones de seguridad para arreglar problemas que les puedan dar acceso a los hackers.

Guarda los documentos importantes en un disco duro aparte o una USB para mantenerla alejada de la nube donde las infracciones de seguridad podrían dejar tu información vulnerable.

Pero no solo Signal se ha disparado luego de la elección de Estados Unidos. TunnelBear, un proveedor de red privada virtual (VPN por sus siglas en inglés), tuvo un aumento de 25% más de usuarios en Estados Unidos este mes respecto al mes pasado.

Las VPN protegen tu información mientras navegas en internet. Ellas son especialmente importantes si usas una red Wi-Fi pública.

Además, las VPN pueden evitar que compañías o anunciantes tomen y compartan tu información al minimizar el seguimiento de tus actividades.

“Trato de ayudar a las personas para que entiendan un poco más sobre qué tanta información están tomando de ellos cuando hacen búsquedas en internet”, dice Ryan Dochuk, director ejecutivo y cofundador de TunnelBear.

“Literalmente cada sitio web al que entras será recogido y almacenado y usualmente es compartido con terceros y vendido a anunciantes, compañías de seguros e instituciones financieras”, agregó Dochuk.

Otras opciones de VPN incluyen VyprVPN de Golden Frog y NordVPN.

Para una mayor protección, pero una experiencia de navegación potencialmente más lenta, descarga el software de anonimato Tor. Esta oculta tu actividad web y tus comunicaciones de cualquier persona que intente rastrearte.