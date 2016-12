Hoy - 08:24 pm

Google es el buscador de Internet más famoso y utilizado del mundo. De sobra son conocidas sus ganas de sorprender a los usuarios, algo muy difícil en una época en la que el dominio tecnológico alcanza niveles apabullantes. Su actualización es constante, ya sea a través de sus célebres doodles, sus productos o las aplicaciones que ofrece. Sin embargo, en algunas ocasiones, Google va más allá de los esperado y nos regala gratas sorpresas. Son conocidos como "easter eggs", pequeños y originales trucos que hacen más amena y divertida nuestra navegación.

Escribe en la barra de búsqueda de Google "Atari Breakout" y selecciona el primero de los resultados que aparezca en pantalla. Podrás jugar desde tu ordenador al popular juego de los 80.

Seguramente alguna vez te has quedado sin conexión a Internet. Para avisarte de ello, Google nos presenta a un simpático dinosaurio, el cual cobrará vida si pulsamos la barra espaciadora. El buscador nos dará la opción de jugar con él hasta que la conexión regrese.

Este Pacman en miniatura fue diseñado como un Doodle especial por el 30 aniversario del popular juego. Fue tan buena su acogida que Google quiso mantenerlo en activo. Solo tienes que escribir "Google Pacman" y el juego se desplegará ante ti automáticamente.

En esta ocasión no se trata de Google, sino de la plataforma de vídeo Youtube. Introduce en el cuadro de búsqueda "do the Harlem Shake", los resultados obtenidos comenzarán a moverse al compás de esta famosa canción. ¡Muy divertido!

Un ejército de hambrientas letras pueden comer vorazmente el resultado de tu búsqueda. Simplemente tienes que escribir "Zerg Rush" y estar a alerta para poder eliminarlas. Si permites que las letras de color rojo y amarillo se desplacen por la pantalla, formarán una enorme "GG".

Introduce "Do a barrel roll" y tu pantalla dará un giro completo de 360 grados. Un truco muy simple pero llamativo que hace referencia al juego Star Fox, donde el usuario pulsaba las teclas R y Z para girar.

Por el 50 aniversario de la serie británica Doctor Who, Google Maps ofreció la posibilidad de explorar la famosa TARDIS del personaje, representada por una cabina de teléfono de color azul. ¿Te gustaría conocerla por dentro?

Sólo con introducir "Loch Ness" en el buscador de Google Maps, el muñequito que te indica el lugar exacto en el que te encuentras sobre el mapa se convertirá en el pequeño Nessy.