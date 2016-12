Cuando haces el amor, los niveles de vulnerabilidad son altos: La gente empieza a compartir palabras y sentimientos que nunca habían mencionado antes . Y que no te sorprenda si sus ojos se ven algo vidrioso, en realidad están compartiendo algo delicado y fácil de lastimar. No sólo se dan palabras de amor, sino que también fortalecen su relación con cada segundo de placer.

Cuando tienes sexo, eres alguien nuevo: No tienes que ser la misma persona todos los días o a cada hora. Puedes ser una famme fatal o una enfermera si eso es lo que quieres. Al tener sexo abren un espacio donde pueden ser alguien que no mostrarían a los demás.

Al hacer el amor, siempre está el riesgo de decir adiós: Todas sabemos que el amor no siempre dura. A veces no será recompensado, y no me refiero al orgasmo, sino a tu corazón y alma. Ese lugar donde sólo dejas a unos cuantos entrar. Está el riesgo de crear tal intimidad que más adelante podría lastimarte.