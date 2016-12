Hoy - 08:40 am

Si quieres evitar unos kilos de más, evita consumir este tipo de alimentos en caso de que comas en tu trabajo.

1.- Comer en un restaurante

Si sueles comer en el trabajo es importante que olvides hacerlo en un restaurante y elabores tu propio tupper. De esta manera puedes comer de una forma mucho más saludable y caer en la tentación de ingerir muchas más calorías de las necesarias.

2.- Picar constantemente

Si tu trabajo exige el pasar bastante horas frente al ordenador no caigas en el error de estar picando constantemente para matar el tiempo. Si tienes hambre, puedes comer a media mañana una pieza de fruta o un puñado de frutos secos para saciar dicho apetito.

3.- No levantarte de la silla

Si estás obligada a comer en el trabajo, no lo hagas en tu mesa o escritorio y come junto a tus compañeros en algún habilitado para ello. El sedentarismo no es nada bueno a la hora de conservar el peso ideal y evitar coge unos kilos de más.

4.- Nada de comida basura

Debes eliminar la comida basura de tu dieta y optar por elaborar un menú semanal en el que predominen los alimentos nutritivos como es el caso de la verdura, la fruta o el pescado azul.

5.- No hacer 5 comidas al día

A pesar de encontrarte en el trabajo es importante que respetes las cinco comidas diarias para mantener el metabolismo activo y conseguir que el cuerpo vaya eliminando las calorías ingeridas durante el día.