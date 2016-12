Hoy - 04:18 pm

Los hombres no siempre son los mejores en expresar sus sentimientos, y no es que no tengan, sino que no les gusta pensar en ellos con regularidad

Mientras que tú te la pasarás buscando señales de si te quiere (o no) la mayoría del tiempo, él ni siquiera sabrá exactamente qué siente en un momento u otro. Pero mujeres: ¡todavía hay esperanza! Aunque no te vaya a decir inmediatamente si te ama, posiblemente te de pistas de lo que siente: