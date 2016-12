22/12/2016 - 10:30 pm

Los ronquidos pueden resultar muy molestos a la hora de dormir, ya que generalmente dificulta que la otra persona descanse de forma correcta gracias a los ruidos que producen

Pero no solo esto es lo malo, de acuerdo a una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology los ronquidos pueden ocasionar muerte súbita cardíaca, tanto en adultos como en niños.

Los científicos también descubrieron que el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) puede llegar a aumentar mucho el riesgo de la muerte súbita cardíaca, debido que el corazón deja de latir por algunos segundos.

Anteriores estudios habían confirmado que los ronquidos están relacionados con el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares tales como: la hipertensión cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias y accidentes cerebrovasculares o Ictus.

Aquellas personas que tienden a roncar tienen dificultades para respirar mientras duermen, además pueden hacerlo durante periodos breves. Esto genera una reducción de oxígeno, irregularidad en el ritmo cardíaco y alteración de la presión sanguínea.

Según el cardiólogo del Midwest Heart Specialists-Advocate Medical Group, Apoor Gami, y autor principal del estudio, estos padecimientos son más comunes en las personas occidentales, pero también están presentes en todas aquellas que sufren de obesidad.