Hoy - 09:16 am

Las bolas de cristal son perfectas para regalar en estas festividades, y lo mejor de todo es que las puedes hacer con frascos de cristal vacíos. Esta manualidad es muy sencilla de realizar es por ello que te mostramos el paso a paso.

Qué necesito

Un tarro de cristal con tapa

Un vaso plástico

Un adorno de tu preferencia

Tijera

Pistola de silicón

Agua destilada o hervida

Purpurina (opcional)

Cómo lo hago

Lo primero que debes hacer es cortar el vaso de plástico por la mitad, luego toma la pistola de silicón y pega la parte inferior del vaso en la tapa del frasco.

Una vez seco, pega el adorno que elegiste encima del vaso pegado en la tapa y deja secar. Puedes cubrir todo al parte inferior del vaso con silicona caliente para que se sujete mejor y tenga una consistencia parecida al hielo.

Toma la parte sobrante del vaso de plástico y empieza a cortar cuadritos pequeños, entre más pequeños mejor.

Llena el frasco de vidrio con agua por la mitad, agrega la nieve creada con el vaso y vuelve a agregar agua hasta arriba.

Por último, debes colocar la tapa y cerrarlo muy bien. Si quieres sellarlo completamente puedes pasar la pistola de silicón por el borde de la tapa.

También puedes sustituir la nieve hecha con el vaso de plástico con purpurina de tu preferencia.

Si no tienes un frasco de vidrio puedes utilizar copas que ya no uses, para hacerlo debes realizar el mismo procedimiento pero la tapa en este caso será un pedazo de plástico delgado, procura colocar mucho silicón en los bordes para que no se salga la nieve artificial o el agua.