Hoy - 05:25 pm

Empieza la cuenta regresiva para celebrar la Navidad y reunir todos los seres queridos, amigos, familiares y/o compañeros de trabajo alrededor de una mesa para disfrutar de la esperada cena o almuerzo navideño.

Sin embargo, este tipo de celebraciones en los centros de trabajo, por ejemplo, puede generar en algunos cierta incertidumbre y nerviosismo sobre el correcto comportamiento y los modales que debemos tener en la mesa para no protagonizar bochornosos incidentes.

Es por ello que a continuación te traemos algunos consejos para que sorprendas a todos con tu buen comportamiento durante la celebración navideña:

1) Evita utilizar celulares durante la cena o almuerzo: Es una falta de respeto tomarle más importancia a lo que ocurra en las redes sociales, los mensajes de texto o a las llamadas inesperadas, que a la familia, amigos o colegas reunidos de manera armoniosa.

2) No te excedas en los tragos: No hay nada más incómodo que tener que lidiar con personas pasadas de copas durante una importante reunión familiar, de amigos o colegas, así que procura no beber más de lo que pueda soportar tu organismo para que no protagonices bochornosas escenas.

3) Evita arrasar con la mesa antes de tiempo: Si asistes a un buffet evita arrasar con todo lo que esté a tu paso de una sola vez y convertir tu plato en una fiesta de colores culinarios. Lo correcto es comer porciones moderadas de cada cosa y poco a poco, sin saturar tu plato. Asimismo, pide que te pasen las fuentes y evita abalanzarte sobre ellas incomodando a los demás.

4) Procura no utilizar en exceso las manos durante la cena: Evita sacar de tu boca algún resto indeseable de comida con la mano, asimismo cuida tu dentadura de alguna hojita.