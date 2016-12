Hoy - 01:30 am

Dicen que el sabor de la vida está en la variedad. Y en cuanto al sexo y a la comida se refiere, creo que esto es de lo más cierto. Hay investigaciones que sugieren que las mujeres que experimentan con su sexualidad tienen mayores probabilidades de tener más orgasmos y con mayor intensidad. ¿Por qué no intentarlo?

OOOOOOOH NO. 1: ORGASMO DE CLÍTORIS

¿Qué? El clítoris es una maravilla. Tiene más de 8 mil terminaciones nerviosas, y es el único órgano en tu cuerpo diseñado para darte placer. No me importa si eres penosa o si nunca te has masturbado, tu clítoris es la única parte de tu cuerpo que nunca te quedará mal si te atreves a conocerlo.

¿Cómo? Por más mágico que sea, el clítoris no es un botón que ofrezca gratificación instantánea. Puede que encuentres la técnica para estimularlo correctamente, pero yo te recomiendo saborearlo y combinarlo con la estimulación de otras zonas erógenas. Senos, cuello, espalda, ve por todos lados y termina con el botón mágico.

OOOOOOOH NO. 2: ORGASMO VAGINAL

¿Qué? Mientras que el orgasmo anterior requería tocar y tocar, éste necesita una penetración a fuerza. Ya sea con un dedo, un miembro o un juguete sexual, el orgasmo vaginal sólo se consigue estimulando los músculos vaginales y, de preferencia, el punto G. Muchas reportan haberlo encontrado y disfrutado, ¿por qué no lo intentas?

¿Cómo? Aplica un poco de presión en la pared frontal de tu vagina. Si lo haces tu sola, experimenta y toca las partes que se sienta bien. Si lo vas a hacer con tu pareja, coloca una almohada debajo de tu pelvis para alinear la penetración y experimenta con las posiciones.

OOOOOOOH NO. 3: ORGASMO COMBINADO

¿Qué? Imagínate la intensidad del orgasmo a través del clítoris, combinada con la de un vaginal. Eso querida chica Eme, se llama clímax combinado, trayéndote el placer máximo de una experiencia doble.

¿Cómo? Para este orgasmo hay que estimular 2 zonas erógenas. ¿Suena complicado? Realmente no lo es; tan sólo requiere coordinación, comunicación y paciencia. La clave es encontrar una posición que te permita estimular el clítoris (con las manos), así como el punto G. Lavaquertia es una excelente opción, pues no sólo te permite llevar un ritmo, sino también tomar el control del ángulo.

OOOOOOOH NO. 4: ORGASMOS MÚLTIPLES

¿Qué? Los hombres y mujeres experimentan el placer de formas diferentes, especialmente porque sólo ellas pueden disfrutar de los orgasmos múltiples, ¡hurrah!

¿Cómo? Los orgasmos múltiples requieren mucho tiempo, planeación y confianza en el potencial de tu cuerpo. Primero que nada debes relajarte, disfrutar la intimidad y dejarte sentir todas las sensaciones. Es tan fácil como llegar al orgasmo y seguir con la estimulación para seguir llegando y llegando y llegando.