Hoy - 01:10 pm

En estas fechas comienzan los ajustes, por el llamado aguinaldo, y los taxistas no escapan de ello. José Cortéz, representante de los taxistas recordó que "en Maturín no hay un reglamento para nosotros. La Alcaldía no nos han escuchado desde Domingo Urbina".



Actualmente no hay un registro de cuántos taxistas laboran en la ciudad. Además dijo que el valor de la carrerita va en la conciencia del chofer. "Hay quienes llegan a cobrar Bs. 500 pero hay inconscientes que no bajan la tarifa de Bs. 1.000".