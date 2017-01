Hoy - 06:10 pm

La mayoría de los españoles vamos justos de dinero y tenemos problemas para llegar a final de mes. Esto provoca que recortemos gastos por donde buenamente podemos. Sin embargo, hay inversiones que nunca deberías evitar. Igual te parecen prescindibles, igual los demás te miran como si despilfarraras, pero créenos: son mínimas y sus beneficios son máximos. Estamos hablando de vivir más y mejor.

Y la salud, aunque suene a tópico, no tiene precio. Las siguientes inversiones son una ganga y estarás comprando acciones de tu propia vida.

1. Come bien

Con la lista de la compra no se juega. Vale la pena invertir un poco más en alimentación y alejar así del futuro enfermedades indeseables. Y es fácil: sigue la dieta mediterránea. ¿Por qué? Según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, el riesgo de sufrir un ataque cardiaco o un derrame cerebral y de morir por una enfermedad del corazón en las personas que siguen esta dieta se reduce en un 30%. Los científicos creen que los distintos nutrientes disminuyen la inflamación y la oxidación del organismo. Así que no te pongas excusas, pasa totalmente del fast-food y reivindica las beldades de nuestra dieta.

2. Controla tus tendencias

La próxima vez que te hagas un análisis de sangre, introduce los datos que te dé el médico (colesterol HDL y LDL, azúcar en sangre, presión sanguínea, etc.) en una aplicación específica para el móvil, tipo Daytum. A partir de aquí, tendrás muchos datos interesantes sobre tu salud. Ten en cuenta que una gráfica siempre es más reveladora que un número absoluto. Por ejemplo, el peso y el azúcar en sangre son dos factores clave de la diabetes del adulto, y suelen evolucionar conjuntamente. Si nos controlamos estos dos componentes a lo largo de los años, podemos avisar al médico y actuar antes.

3. Acude al nutricionista

Los malos hábitos alimenticios y la obesidad son el principio de muchas enfermedades que acortan la vida. En general, echamos mano del nutricionista cuando queremos adelgazar, pero también podríamos acudir a él cuando tenemos alguna dolencia, para ver si mediante la dieta podemos resolver el problema sin necesidad de recurrir a la medicación. Consulta a un nutricionista, por ejemplo, cuando te hagas un análisis de sangre. Si tienes la presión sanguínea alta, es posible que el médico sólo te prescriba un medicamento, aunque el 85-95% de los casos pueda controlarse con la dieta.

4. Cuando ser un “ex” es lo mejor

Si eres fumador, deberías invertir la mayor parte de tu cartera de salud en encontrar la manera de dejarlo. Muchos fumadores se aferran al cigarrillo porque piensan que han de dejarlo “a pelo” y, sobre todo, sufriendo mucho. Sin embargo, no es así. Existen medicamentos y terapias que pueden ayudarte. Consulta con tu médico de atención primaria y no racanees a la hora de seguir un tratamiento. Vale la pena. Según un estudio publicado en la revista Lancet, fumar puede acortar la vida más de diez años. Pero, si abandonas el hábito antes de los cuarenta, reduces el riesgo en un 90%.

5. Encuentra tu vía de escape

Singapur tiene una de las economías más competitivas del mundo y una de las tasas más grandes de estrés. La doctora Ng Chin Lin, una de las mejores cirujanas plásticas del país, ha constatado los efectos del estrés crónico en el rostro de los varones. “Es la principal causa de envejecimiento prematuro”, afirma. Para contrarrestar la ansiedad y conservar un aspecto saludable, la doctora Ng sugiere dedicar tiempo y dinero a cultivar una afición. “No sólo sirve para combatir el estrés diario y estar sano, sino que también es un método bastante desconocido para conservarse más joven”, añade.

6. Cuida tu relación

O búscate una, porque el enamoramiento es la inversión más rentable que puedes hacer. Dejarte llevar por tu corazón lo fortalece. Según un estudio del departamento de Psicología del Hospital Quirón Torrevieja, el amor aumenta la producción de dopamina, oxitocina y norepinefrina, tres sustancias elementales para la salud cardiovascular. Y, por si fuera poco, estar bajo el influjo de Cupido nos hace más guapos, puesto que aumentan los niveles de estrógenos (que fortalecen el cabello, las uñas y la piel).

7. Visita a un podólogo

Acude a este especialista para evitar problemas de cadera, espalda y rodilla. Si la base de apoyo no es buena –como cuando se tienen los pies planos o arqueados–, las articulaciones del resto del cuerpo sufren porque intentan compensarlo. Con el tiempo, puede desembocar en tendinitis, artritis, fascitis plantar y dolor de las articulaciones. Las plantillas corrigen muchos de estos desequilibrios. Así que acudir a la consulta de un podólogo es una inversión mínima en comparación con pasar por una operación.

8. Mira a tu alrededor

Según el Longevity Project, un estudio de referencia que ha analizado a mil quinientas personas durante ochenta años, tener un círculo social sólido alarga la vida. Las actividades que te unen a tu entorno social siempre son beneficiosas. Puedes trabajar como voluntario en alguna organización benéfica. Este tipo de actividades hacen que te sientas realizado y formes parte de una comunidad, lo que contribuye a evitar la soledad y la depresión, dos factores clave en el deterioro de la salud del hombre.